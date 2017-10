Vier Wochen nach der Bundestagswahl bereiten die Parteien heute die konstituierende Sitzung des neuen Parlaments vor.

Die Fraktionen von Union, SPD, FDP, Linkspartei, Grünen und AfD kommen jeweils in Berlin zusammen. Bei der CDU tagen zudem Präsidium und Vorstand, auch bei den Grünen kommt der Bundesvorstand zusammen. In den Sitzungen dürfte unter anderem über den aktuellen Stand der Jamaika-Sondierungen informiert werden. In der SPD-Fraktion wird zudem eine Kampfabstimmung über das Amt des Bundestags-Vizepräsidenten erwartet. Es wollen sich der bisherige Fraktionschef Oppermann, die frühere Bundesgesundheitsministerin Schmidt und Ex-Fraktionsmanagerin Lambrecht bewerben.



Der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter werden morgen auf der konstituierenden Plenarsitzung gewählt.