Der Bundestag hat die beiden Gesetze zur Pkw-Maut beschlossen.

Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für die Novellen zur Änderung des Infrastrukturabgabengesetzes und des Zweiten Verkehrssteueränderungsgesetzes. Die Opposition hatte die Maut in der Debatte heftig kritisiert. Der Linken-Verkehrsexperte Behrens erklärte, Bundesverkehrsminister Dobrindt verschleiere, dass der Bürokratie-Aufwand erheblich, der Gewinn aber wohl nur gering sei. Der Fraktionschef der Grünen, Hofreiter, warnte vor negativen Auswirkungen für die Grenzregionen. Der SPD-Politiker Bartol erklärte, seine Partei stimme nur unter großen Bauchschmerzen zu. Dagegen betonte Dobrindt von der CSU, die Pkw-Maut sei fair, sinnvoll und gerecht, weil sie dazu beitrage, dass die Autofahrer die Infrastruktur selbst finanzierten.



Das Gesetzespaket muss auch noch durch den Bundesrat. Es ist dort zwar nicht zustimmungspflichtig, allerdings haben das Saarland und Rheinland-Pfalz angekündigt, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Dies könnte das Gesetz so verzögern, dass eine Umsetzung in dieser Wahlperiode unwahrscheinlich würde.