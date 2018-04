Der 70. Jahrestag der Gründung Israels beschäftigt heute den Deutschen Bundestag.

In einer einstündigen Plenardebatte soll es vor allem um den Nahost-Konflikt gehen. Die jüngsten antisemitischen Vorfälle und Übergriffe in Deutschland dürften dabei ebenfalls eine Rolle spielen.



Darüber hinaus stehen drei Afrika-Einsätze der Bundeswehr zur Verlängerung an, darunter die größte und gefährlichste Mission im westafrikanischen Mali.



Desweiteren stimmt das Parlament über einen gemeinsamen Antrag der Koalition und der FDP ab, die NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.