Die Opposition im Bundestag hat die Türkei-Politik der Regierung kritisiert.

Linkspartei-Chefin Kipping forderte ein Ende der militärischen Kooperation. Dazu gehöre, die Bundeswehr aus Konya abzuziehen, sagte Kipping in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. Auch Vertreter von FDP und AfD warfen der Bundesregierung vor, zuviel Rücksicht auf die Regierung Erdogan zu nehmen.



Redner aller Fraktionen, auch von Union und SPD, verurteilten den türkischen Angriff auf die syrisch-kurdische Region Afrin. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter betonte, das Verhalten sei völkerrechtswidrig.



Zuvor hatten syrische Kurden an Deutschland appelliert, den Druck auf die Türkei zu erhöhen. Nach ihren Angaben werden bei der türkischen Offensive in der Region Afrin auch Panzer aus deutscher Produktion eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.