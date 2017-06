Bundeskanzlerin Merkel gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung zum bevorstehenden G20-Gipfeltreffen ab.

Die Regierungschefs der meisten wichtigen Industrie- und Schwellenländer treffen sich am 7. und 8. Juli in Hamburg. Themen sind unter anderem die internationalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen, die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens sowie der Umgang mit Migration und Flucht. Der brasilianische Staatschef Temer sagte seine Teilnahme am Gipfel ab. Das teilte das Präsidialamt in Brasilia mit. Gegen Temer gibt es in seiner Heimat Korruptionsvorwürfe. Der Generalstaatsanwalt fordert, den Präsidenten vor dem Obersten Gerichtshof anzuklagen.