Im Bundestag steht heute eine Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel an.

Es wird erwartet, dass sie Projekte wie die Entlastung von Familien oder die Umsetzung von Regelungen zur Migration erläutert. Auch die geplanten EU-Reformen sowie das Verhältnis zu den USA und Russland dürften eine Rolle spielen. Im Verlauf der Plenarwoche wollen die Mitglieder des neuen Kabinetts in eigenen Regierungserklärungen ihre wichtigsten Vorhaben darstellen.



In erster Lesung soll zudem über die Fortsetzung des Einsatzes deutscher Soldaten in Mali beraten werden. Das Mandat für die Beteiligung an der UNO-Stabilisierungsmission Minusma endet in wenigen Wochen. Der Einsatz gilt als der gefährlichste der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.