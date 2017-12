Bundestagspräsident Schäuble hat an die AfD appelliert, im Streit um die Besetzung eines seiner Stellvertreterposten einzulenken.

Alle Fraktionen dürften einen Vizepräsidenten stellen, nur müsse dieser auch mehrheitsfähig sein, sagte Schäuble dem "Tagesspiegel am Sonntag". Die AfD hatte angekündigt, ihren umstrittenen Abgeordneten Glaser im Januar erneut zur Wahl zu stellen. Glaser war im Oktober an der erforderlichen Mehrheit gescheitert. Die meisten Bundestagsabgeordneten lehnen eine Wahl Glasers ab, weil er die Religionsfreiheit für Muslime in Frage gestellt hatte.

