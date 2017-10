Der neue Bundestagspräsident Schäuble hat die 709 Abgeordneten dazu aufgerufen, demokratisch miteinander zu streiten - und sich dabei an Regeln zu halten.

Der CDU-Politiker sagte in der konstituierenden Sitzung im Reichstagsgebäude in Berlin, es komme auf einen respektvollen Stil an. Töne der Verächtlichmachung und Erniedrigung hätten keinen Platz in einem zivilisierten Miteinander. Im Parlament, so Schäuble, schlage das Herz der Demokratie.



Schäuble wurde vor seiner Antrittsrede mit gut 71 Prozent der Stimmen zum Bundestagspräsidenten gewählt - im historischen Vergleich eher ein schwaches Ergebnis. Zu seinen Stellvertretern wählten die Abgeordneten den CSU-Politiker Friedrich, den SPD-Politiker Oppermann, den FDP-Abgeordneten Kubicki sowie die Politikerinnen Roth und Pau von den Grünen und der Linkspartei, die schon bisher Vizepräsidentinnen des Bundestages waren. Der AfD-Politiker Glaser erhielt in drei Durchgängen nicht die nötige Mehrheit. Ob er nochmals antritt, ist unklar.