Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Schmidt hat die Schadstoff-Tests an Affen und Menschen als absolut inakzeptabel bezeichnet.

Der CSU-Politiker sagte in einer Aktuellen Stunde im Bundestag in Berlin, die Versuche seien eine ethische Entgleisung und PR. Sie dienten lediglich dazu, die Dieselindustrie reinzuwaschen. Die Grünen-Fraktion hatte die Aktuelle Stunde beantragt. Der Abgeordnete Krischer sagte, die Empörung über die Versuche freue ihn zwar. Zugleich aber säßen die zuständigen Politiker den Abgasskandal seit zweieinhalb Jahren aus. Auch müsse man klären, wie es sein könne, dass eine renommierte Universität wie die in Aachen Versuche mit Menschen unternehme.



In der entsprechenden Erklärung der Grünen heißt es:

"Wir fordern die Bundesregierung auf, klar zu sagen, ob sie bereits von den zwielichtigen Methoden der Autoindustrie wusste und inwieweit diese sogar aus öffentlichen Geldern finanziert wurden."



In dem Sachverhalt geht es um Schadstoff-Tests mit Affen und Menschen, die von der Autolobby-Vereinigung EUGT gefördert wurden. Die Affen wurden in Versuchen in den USA Dieselabgasen ausgesetzt. Bei den Tests an Menschen wurden 25 Probanden an der Uniklinkik in Aachen über drei Stunden Stickstoffdioxid ausgesetzt. Die EUGT wurde 2017 aufgelöst.



Die Uniklinik legt Wert auf die Klarstellung, dass die Studie vor dem Dieselskandal erstellt worden sei und kein Zusammenhang zur Abgas-Debatte bestehe. Heute verteidigte die Hochschule die Tests noch einmal als wissenschaftlich korrekt. Die EUGT habe die Untersuchungen zwar gefördert, aber keine Bedingungen daran geknüpft. Die Forscher hätten wissenschaftlich sauber und korrekt gehandelt. Institutsleiter Kraus betonte, man habe nicht den Eindruck gehabt, dass die EUGT damit Schindluder betreiben würde.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.