Bundesinnenminister Seehofer stellt heute im Bundestag seine Vorhaben für diese Legislaturperiode vor.

In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hatte sich der CSU-Politiker für einen Kurswechsel ausgesprochen. Es müsse Veränderungen in der Sicherheits-, Migrations- und Sozialpolitik geben, forderte Seehofer. Der CDU-Innenpolitiker Amthor sagte im Deutschlandfunk, er rechne damit, dass Seehofer alle Kraft investieren werde, um die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ankerzentren aufzubauen. Amthor kündigte an, die Koalition werde die Zuwanderung weiter begrenzen, dafür Sorge tragen, dass Identitäten geklärt würden, und abgelehnte Asylbewerber schneller zurückführen.



Auch Gesundheitsminister Spahn von der CDU wird sich heute im Parlament zu seinen Vorhaben äußern. Wir übertragen die Debatte aus dem Deutschen Bundestag ab 9 Uhr im [Livestream|www.deutschlandfunk.de/bundestag] sowie im Digitalradio.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.