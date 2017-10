Die SPD will aus der Fragestunde im Bundestag ein wirksameres Instrument zur Kontrolle der Bundesregierung machen.

Der traditionell in Sitzungswochen am Mittwoch liegende Termin müsse zum Hauptanknüpfungspunkt der Debatte im Anschluss an Kabinettssitzungen werden, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer, Schneider, in Berlin. Die Befragung von Regierungsvertretern durch Abgeordnete solle lockerer und flexibler werden; zudem sollten häufiger die Minister selbst Stellung beziehen und nicht ihre Staatssekretäre. Einmal im Quartal müsse zudem der Regierungschef Rede und Antwort stehen, so wie das in Großbritannien üblich sei, erklärte Schneider. Die SPD-Fraktion werde dazu Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung des Bundestags vorlegen.