Der verstorbene ehemalige Bundestagspräsident Jenninger ist mit einem Trauerstaatsakt gewürdigt worden.

An der Zeremonie im Plenarsaal des Bundestags in Berlin nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel teil. Bundestagspräsident Schäuble würdigte Jenninger als leidenschaftlichen Parlamentarier, der die deutsche Politik viele Jahre mitgestaltet habe. Den Rücktritt des CDU-Politikers vom Amt des Bundestagspräsidenten nannte er ein politisches Drama.



Jenninger war am 4. Januar im Alter von 85 Jahren gestorben. Das Amt des Bundespräsidenten hatte er von 1984 bis 1988 inne. Er trat nach einer missverständlich formulierten Gedenkrede zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome zurück.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.