Im Bundestag haben Verteidigungsministerin von der Leyen und Außenminister Maas für einen Ausbildungseinsatz deutscher Soldaten im Irak geworben.

Beide Politiker warnten in der Parlamentsdebatte über die Mission vor einem überstürzten Ausstieg aus dem militärischen Engagement in dem Land. Die Terrormiliz IS hatte es 2014 zu zwei Dritteln unter Kontrolle gebracht. Unter dem neuen Mandat sollen bis zu 800 Bundeswehrsoldaten eingesetzt werden können. Wie viele von ihnen allerdings direkt im Irak Dienst tun werden, ist noch unklar.



Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.