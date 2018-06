Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann, hat der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik Tatenlosigkeit vorgeworfen.

Sei drei Jahren gebe es immer wieder Formelkompromisse statt eines Konzepts, sagte der FDP-Politiker in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. Anlass für die Debatte ist der bislang nicht veröffentlichte Plan von Bundesinnenminister Seehofer zur Flüchtlings- und Integrationspolitik. Der AfD-Abgeordnete Curio forderte den Rücktritt von Bundeskanzlerin Merkel. Er warf ihr eine Mitschuld an Gewaltverbrechen vor, die von Flüchtlingen in Deutschland verübt wurden.



Die Linken-Abgeordnete Jelpke kritisierte, Seehofer missbrauche die Asylpolitik für den Landtagswahlkampf in Bayern. Umstritten ist vor allem die Frage, ob bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückgewiesen sollen. Jelpke betonte, damit würde man gegen internationales Recht verstoßen. Ähnlich äußerte sich die Grünen-Abgeordnete Polat. Seehofer stürze nicht nur Deutschland, sondern auch Europa in eine Krise, meinte Polat.



Zwischen CDU und CSU gibt es im Streit um die Asylpolitik keine Annäherung. Bundeskanzlerin Merkel will weiter eine europäische Lösung erreichen. Regierungssprecher Seibert sagte, Deutschland habe eine große Verantwortung für die EU. Man dürfe keinen Beitrag dazu leisten, dass die Europäische Union geschwächt werde und ein rein nationales Vorgehen den Ton angebe. Einen solchen nationalen Alleingang will Bundesinnenminister Seehofer: Gegen den Willen Merkels sollen nach seiner Vorstellung an den deutschen Grenzen Asylbewerber zurückgewiesen werden, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind. CSU-Politiker bekräftigten auch heute wieder diese Position. Die Generalsekretärin der CDU wiederum, Kramp-Karrenbauer, warb in einem Brief an die Parteimitglieder für Merkels Position.

