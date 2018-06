Der Bundestag hat über die Anträge von FDP und AfD zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der Bamf-Affäre debattiert. Der CDU-Politiker Schnieder warf sowohl FDP als auch AfD vor, sie wollten einen "PR-Coup". An einer Aufklärung seien beide Parteien nicht interessiert.

FDP-Chef Lindner argumentierte dagegen, auf Hetze und Verschwörungstheorien antworte man am besten mit Vernunft und Aufklärung. Die AfD-Abgeordnete von Storch sagte, ein Ausschuss müsse die gesamte Asyl- und Migrationspolitik in den Blick nehmen. Es gehe dabei um die Rückkehr zur Herrschaft des Rechts.



Im April war bekannt geworden, dass in der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in mindestens 1.200 Fällen positive Asylbescheide ohne ausreichende rechtliche Grundlage erteilt wurden.



Die Abgeordneten diskutierten auch über die geplante Neuregelung des Familiennachzugs. Bundesinnenminister Seehofer verteidigte dabei die Regierungspläne. Es handle sich um einen verantwortungsvollen Kompromiss, sagte der CSU-Politiker. Die im Gesetzentwurf festgeschriebene Zahl von eintausend Personen, die pro Monat nachkommen dürften, stehe im Einklang mit der Integrationsfähigkeit des Landes. Widerspruch kam von der Opposition. Der AfD-Abgeordnete Baumann sagte, die Schleusen für den Zustrom von Flüchtlingen würden weiter geöffnet. Die Grünen-Migrationsexpertin Amtsberg warf der Bundesregierung dagegen vor, fundamentale Grundrechte mit Füßen zu treten.



Seehofer kündigte im Parlament zugleich an, das Problem befristeter Arbeitsverträge beim Bundesamt für Migration anzugehen. Er strebe an, Verträge möglichst zu entfristen. Ähnlich äußerte sich Seehofer auch beim Treffen der Innenminister von Bund und Ländern am Nachmittag in Quedlinburg.

