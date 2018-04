Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags stuft den westlichen Militäreinsatz in Syrien als völkerrechtswidrig ein.

In einem von der Linksfraktion in Auftrag gegebenen Gutachten heißt es, mit dem Angriff vom 14. April hätten die USA, Großbritannien und Frankreich gegen das völkerrechtliche Gewaltverbot verstoßen. Die Begründung, dass es sich um Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatz durch syrische Einheiten in Duma gehandelt habe, sei "nicht überzeugend".



Die britische Regierung hatte argumentiert, militärische Maßnahmen seien nach dem Völkerrecht in Ausnahmefällen erlaubt, um überwältigendes menschliches Leid zu verhindern. Der Angriff erfolgte ohne Genehmigung des UNO-Sicherheitsrats. Deutschland beteiligte sich nicht militärisch, unterstützte das Vorgehen seiner drei Nato-Verbündeten aber politisch.



Die Linken-Bundestagsabgeordneten Hänsel und Neu bezeichneten das Gutachten als "Ohrfeige für die Bundesregierung". Sie habe einen "gravierenden Völkerrechtsbruch" unterstützt und damit zur Erosion des Völkerrechts beigetragen.

