Der Brexit dürfte Großbritannien laut einer Studie des Deutschen Bundestages wirtschaftlich deutlich mehr schaden als der Europäischen Union.

Langfristig könne das britische Bruttoinlandsprodukt um bis zu 9,5 Prozent niedriger ausfallen als ohne einen Brexit, heißt es in dem Dokument, aus dem das "Handelsblatt" zitiert. Dies gelte vor allem für den Fall des von London angestrebten sogenannten "harten" Brexit mit einem Rückzug vom europäischen Binnenmarkt. Dagegen blieben die Auswirkungen für die EU-Staaten begrenzt, so die Einschätzung. Einzelne Mitgliedsländer wie etwa Irland seien allerdings stärker betroffen. Die Studie stützt sich auf mehrere Prognosen von Organisationen und Ökonomen.



Bundesministerin Zypries sagte der "Passauer Neuen Presse", sie sehe schwierige Zeiten für die britische Wirtschaft kommen. Auch deutsche Unternehmen würden sich wegen der unklaren Handelsbeziehungen fragen, ob sie noch in Großbritannien investieren sollten.