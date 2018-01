Die Fachausschüsse des Bundestages kommen heute zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

Dabei werden die Vorsitzenden bestimmt, was bisher meist Formsache war. In der neuen Legislaturperiode gibt es aber Diskussionen über die drei Ausschüsse, deren Vorsitz der AfD zusteht: Haushalt, Recht und Tourismus. So will die Linksfraktion den für den Haushaltsausschuss vorgesehehen Abgeordneten Boehringer nicht unterstützen. Die Fachpolitikerin der Fraktion, Lötzsch, sagte dem Handelsblatt, der Politiker habe sich islam- und frauenfeindlich geäußert.



Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden grundsätzlich nicht gewählt, sondern bestimmt. Sollte es allerdings Widerspruch gegen einen Nominierten geben, müssen die Mitglieder des Ausschusses abstimmen.



Auch gegen den AfD-Abgeordneten Brandner, der den Rechtsausschuss übernehmen soll, und gegen den für den Tourismus-Ausschuss vorgesehehen Politiker Münzenmaier gibt es Vorbehalte in den anderen Fraktionen.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.