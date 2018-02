Im Bundestag in Berlin haben Redner von Union und SPD die Offensive der Türkei im nordsyrischen Afrin kritisiert.

CDU-Außenpolitiker Wadephul forderte die Türkei auf, internationales Recht einzuhalten und die Souveränität Syriens zu wahren. Wenn der türkische Präsident Erdogan die Belagerung einer Stadt ankündige, sei das mehr als ein legitimer Einsatz gegen Terroristen. Auch der SPD-Abgeordnete Annen sagte, er glaube nicht, dass der türkische Einsatz vom Völkerrecht gedeckt sei. Nötig sei eine politische Initiative der Nato.



Redner von Grünen und Linken kritisierten, dass Bundeskanzlerin Merkel den Konflikt im Norden Syriens in ihrer Regierungserklärung nicht erwähnte. Die Kanzlerin hatte das militärische Vorgehen der syrischen Regierung gegen Zivilisten in der Region Ost-Ghuta verurteilt. In einer Regierungserklärung sagte sie, der Kampf eines Regimes gegen seine eigene Bevölkerung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern, all das sei ein Massaker. Die Europäische Union müsse dem ein klares "Nein" entgegensetzen.



Mit der anhaltenden Gewalt in Syrien befasst sich heute auch der UNO-Sicherheitsrat.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.