Bundestagspräsident Lammert sieht die Demokratie durch populistische Strömungen und Parteien nicht in Gefahr.

Lammert sagte im Deutschlandfunk, er beobachte aber eine zunehmende Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. In der vergangenen Legislaturperiode sei es dem Deutschen Bundestag nicht gelungen, die unterschiedlichen Stimmungen, Meinungen und Strömungen in der Gesellschaft im Parlament widerzuspiegeln. Aus einer Großen Koalition ergebe sich ein Gefühl der Dominanz einer bestimmten Auffassung gegenüber möglichen anderen - und dies führe zu Bewegungen wie der AfD.



Der CDU-Politiker plädierte dafür, die AfD normal zu behandeln und ihr auch einen Platz im Bundestagspräsidium zu gewähren, wenn sie in den Bundestag einziehe. Er sagte aber auch, ihm würde die Partei nicht fehlen, wenn sie im nächsten Bundestag nicht vertreten wäre. Er gestand auch ein, dass er nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten zum ersten Mal gedacht habe, "ob ein Losverfahren nicht einem Wahlverfahren vorzuziehen sein sollte". Insgesamt halte er aber weiter an der Demokratie fest. Bevor es in Deutschland zum "Niedergang der parlamentarischen Demokratie" komme, gebe es noch die Instanz des Bundesverfassungsgerichts, das sich diesem Vorgang sicherlich mit allen Mitteln in den Wege stelle.



Schließlich warnte der Bundestagspräsident vor Panikmache angesichts der aktuellen weltpolitischen Entwicklungen. Die Menschheitsgeschichte sei eine Abfolge von teilweise erstaunlichen Katastrophen gewesen.



