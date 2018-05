Auf Führungsposten der Bundestagsverwaltung sind Ostdeutsche entweder nicht vorhanden oder deutlich unterrepräsentiert.

Das berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung". Ein Sprecher der Bundestagsverwaltung sagte dem Blatt, derzeit gebe es keine ostdeutschen Abteilungsleiter. Von den derzeit 14 besetzten Unterabteilungsleitungen werde nur eine durch eine ostdeutsche Führungskraft wahrgenommen. Von den 101 Referats-, Fachbereichs- und Sekretariatsleitern hätten insgesamt vier einen ostdeutschen Hintergrund. In der Bundestagsverwaltung arbeiten etwa 3.000 Menschen.



Der Sprecher der Landesgruppe Ost in der Linksfraktion, Höhn, sagte, knapp 28 Jahre nach der Wiedervereinigung sei das völlig inakzeptabel. Der frühere Bundestagspräsident Thierse meinte, er bedauere diese fehlende Repräsentanz. In den 90er-Jahren hätten Ostdeutsche noch keine Führungspositionen einnehmen können, da sie erst von unten hätten nachrücken müssen. Doch diese Zeiten seien vorüber, führte der SPD-Politiker aus.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.