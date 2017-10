In der SPD-Fraktion zeichnet sich eine Kampfabstimmung für den Posten des Bundestags-Vizepräsidenten ab.

Der geschäftsführende Fraktionsvorstand schlug einvernehmlich den bisherigen Fraktionsvorsitzenden Oppermann für das Amt vor, wie seine Nachfolgerin Nahles in Berlin mitteilte. Allerdings wollen sich auch die bisherige Vizepräsidentin Schmidt bewerben sowie die SPD-Politikerin Lambrecht, die zuletzt Parlamentarische Geschäftsführerin der Partei war. Weitere Kandidaturen sind möglich. Die Bundestagsfraktion wird am kommenden Montagabend über den Vorschlag der SPD entscheiden. Die eigentliche Wahl der Bundestags-Vizepräsidenten findet bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages am 24. Oktober statt.