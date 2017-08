Die Brexit-Abstimmung, die Wahl des US-Präsidenten und die jüngsten Landtagswahlen in Deutschland haben gezeigt, dass Wahlprognosen nur noch bedingt aussagekräftig sind. Zu schnell ändern sich inzwischen Wählermeinungen, zu groß ist die Zahl der Unentschlossenen. Entsprechend wird die Bundestagswahl am 24. September 2017 bis zum letzten Augenblick spannend bleiben: Wie schneiden die beiden Volksparteien ab? Welche kleinen Parteien schaffen es in den Bundestag? Welche Koalitionen sind realistisch?

Angela Merkel, die Spitzenkandidatin der CDU, beantwortet die Fragen von Birgit Wentzien (Deutschlandfunk) und Michael Hirz (phoenix) am 14. August, zu hören ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Stephan Detjen (Deutschlandradio) und Michaela Kolster (phoenix) interviewen den Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, am 17. August; das Gespräch wird ebenfalls um 19.05 Uhr im Deutschlandfunk ausgestrahlt.

Die Sendereihe "Forum Politik" ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Deutschlandfunk und phoenix.

Die Deutschlandfunk Moderatoren sind:

Birgit WentzienBirgit Wentzien wurde 1959 in Hamburg geboren. Sie absolvierte eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München sowie ein Studium der Kommunikationswissenschaften und Politologie an der dortigen Ludwig-Maximilians-Universität. Es folgte 1985 bis 1986 ein Volontariat beim SDR in Stuttgart, wo sie bis 1992 als Redakteurin, Moderatorin und Autorin im Bereich Politik tätig war. 1993 ging sie als Korrespondentin nach Berlin, wo sie ab 1999 als stellvertretende Leiterin, ab 2004 als Leiterin des SWR-Studios Berlin amtierte. Seit 1. Mai 2012 ist Birgit Wentzien Chefredakteurin des Deutschlandfunk.

Stephan Detjen (Deutschlandradio / Bettina Straub)Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio. Studierte Geschichtswissenschaft und Jura an den Universitäten München, Aix-en-Provence sowie an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtsreferendariat in Bayern und Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Seit 1997 beim Deutschlandradio, zunächst als rechtspolitischer Korrespondent in Karlsruhe. Ab 1999 zunächst politischer Korrespondent in Berlin, dann Abteilungsleiter bei Deutschlandradio Kultur. 2008 bis 2012 Chefredakteur des Deutschlandfunk in Köln. Seitdem Leiter des Hauptstadtstudios Berlin sowie des Studios Brüssel.