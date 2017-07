Die rechtsextreme NPD darf in Berlin nicht mit einer Landesliste zur Bundestagswahl antreten.

Der Landeswahlausschuss begründete die Entscheidung mit einem Formfehler. Ein NPD-Kreisverband habe seine Delegierten, die die Landesliste mitbeschließen sollten, zu früh gewählt. Die Berliner NPD hat gegen den Ausschluss von der Bundestagswahl Beschwerde eingelegt.



Die AfD darf dagegen in Nordrhein-Westfalen trotz Beschwerden über Ungereimtheiten bei der Aufstellung ihrer Kandidatenliste antreten. Auch im Saarland, in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt ließen die Landeswahlausschüsse die Partei zur Bundestagswahl zu.