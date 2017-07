Die Spitzen von CDU und CSU beraten heute Abend letzte Details ihres gemeinsamen Programms für die Bundestagswahl im Herbst.

Morgen soll es vorgestellt werden. Unionsfraktionschef Kauder sagte, es seien Investitionen vor allem in Forschung, Bildung und schnelles Internet geplant. Medienberichten zufolge will die Union für den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen sowie die Schaffung von 15.000 zusätzlichen Polizeistellen sorgen. In der Steuerpolitik halten CDU und CSU Entlastungen von 15 Milliarden Euro für Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen für möglich. Bundesfinanzminister Schäuble sagte im Deutschlandfunk, zusätzlich werde mehr Geld in die Altersvorsorge junger Menschen fließen. Trotz der Ausgaben werde er jedoch seine Politik ohne neue Schulden fortsetzen, betonte der CDU-Politiker.