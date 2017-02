Bundestagswahl Dobrindt soll Spitzenkandidat der CSU werden

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, CSU (imago / argum)

Bundesverkehrsminister Dobrindt soll einem Bericht zufolge Spitzenkandidat der CSU bei der Bundestagswahl werden.

Die engste CSU-Führung habe sich darüber hinaus darauf verständigt, dass der Parteivorsitzende und bayerische Ministerpräsident Seehofer die zentrale Werbefigur auf den Plakaten sein solle, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Offiziell wolle die CSU ihre Liste für die Bundestagswahl am 6. Mai aufstellen.



In München setzen CDU und CSU heute ihre Beratungen über die Eckpunkte ihres gemeinsamen Wahlprogramms fort. Die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, und Seehofer wollen im Anschluss die Öffentlichkeit informieren.



Am Nachmittag kommen Merkel und Seehofer dann in der bayerischen Landeshauptstadt mit dem scheidenden SPD-Vorsitzenden Gabriel zusammen, um über Sicherheitspolitik zu sprechen. Dabei geht es unter anderem um die Überwachung sogenannter Gefährder und den Schutz vor Terroranschlägen.