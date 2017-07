FDP-Chef Lindner rechnet mit einer Neuauflage der großen Koalition von Union und SPD nach der Bundestagswahl im Herbst.

Das sei die wahrscheinlichste Variante, sagte er der "NZZ am Sonntag". Für seine Partei wäre die wahrscheinlichste Zusammenarbeit eine mit CDU und CSU. Mit der Union gebe es die größten inhaltlichen Überschneidungen. Ein Bündnis mit der SPD schloss Lindner zwar nicht aus, aber er sagte, er bedaure, dass sich die Sozialdemokraten vom Kurs eines Gerhard Schröders sehr weit entfernt hätten. Dadurch seien die Gemeinsamkeiten mit der FDP geschrumpft.



Altkanzler Schröder hatte mit den Sozialreformen der Agenda 2010 Flexibilisierungen des Arbeitsmarkts in Gang gesetzt. In aktuellen Umfragen kommt die FDP auf 8 bis mehr als 10 Prozent.