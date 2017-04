Filmen und Fotografieren in der Wahlkabine ist bei der Bundestagswahl verboten. Ein Foto vom ausgefüllten Wahlzettel im Internet zu posten dagegen nicht.

"Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen, der für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat", heißt es in der neuen Wahlordnung, die gestern in Kraft getreten ist. Die Änderung soll eigentlich verhindern, dass Wähler ihre Stimmabgabe dokumentieren und anschließend öffentlich machen. Damit soll gesichert sein, dass die Wahl tatsächlich geheim ist.



Nur: Wer doch heimlich fotografiert und das Bild später veröffentlicht, macht sich nicht strafbar. Hinzu kommt, dass niemand wirklich nachschauen darf, was in der Wahlkabine passiert und das Smartphone muss auch nicht vorher abgegeben werden. Für Briefwähler und für die Landtagswahlen gilt das Verbot ohnehin nicht. Dort fehlt ein entsprechender Passus in den Wahlordnungen.



Auslöser der Neuregelung war unter anderem die Wahl in den USA. Dort hatten sowohl Donald Trumps Sohn Eric als auch der Sänger Justin Timberlake Fotos aus den Wahlkabinen gepostet - obwohl es verboten war. Zuletzt haben dies auch einige türkische Wähler beim Referendum über ein Präsidialsystem gemacht. Im Ausland lebende Türken dürfen darüber schon abstimmen und angesichts der aufgeheizten politischen Situation könnte eine öffentliche Stimmabgabe gerade die Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unter Druck setzen.