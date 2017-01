Bundestagswahl Grüne wählen Göring-Eckardt und Özdemir zu ihren Spitzenkandidaten

Beworben um die Spitzenkandidatur hatten sich neben Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir auch Robert Habeck, Cem Özdemir und Anton Hofreiter. (picture alliance / arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa)

Spitzenkandidaten der Grünen für die Bundestagswahl sind die Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt und Parteichef Özdemir.

Das entschieden die Parteimitglieder in einer Urwahl. Göring-Eckardt hatte den Platz in der Doppelspitze von Anfang an so gut wie sicher, da nach den Partei-Statuten mindestens eine Frau unter den Kandidaten sein muss. Özdemir setzte sich mit einem 75-Stimmen-Vorsprung gegen Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck durch. Um einen Platz im Grünen-Führungsduo hatte sich auch der Fraktionsvorsitzende Hofreiter vom linken Flügel der Partei beworben.