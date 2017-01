Bundestagswahl Grüne wollen "klar zweistelliges Ergebnis" erreichen

Parteilogo der Partei Bündnis 90 / Die Grünen (Daniel Karmann / dpa )

Die Grünen haben sich auf Eckpunkte für die Bundestagswahl verständigt.

Das teilte der Vorstand der Partei nach Abschluss einer zweitägigen Klausur in Berlin mit. Als Ziel nennen die Grünen ein "klar zweistelliges Ergebnis". Außerdem heißt es, man trete für ein ökologisches, weltoffenes und gerechtes Land sowie einen stärkeren Umwelt- und Klimaschutz ein. Gesellschaftspolitisch strebt die Partei die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau bei Lohn und Qualifikation an. In der Bildungspolitik wollen die Grünen das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern aufheben. Zudem plädieren sie für mehr Steuergerechtigkeit und wollen durchsetzen, dass ab 2030 kein Auto mit fossil betriebenem Verbrennungsmotor zugelassen wird.