Viele Deutsche sind in den Sommerferien und auch im politischen Berlin ist es ruhig. Dabei gibt es einige Themen, mit denen die Parteien Wahlkampf machen könnten: in deutschen Innenstädten drohen Diesel-Fahrverbote; immer mehr Menschen arbeiten ohne sozialen Schutz in Minijobs; die Verteidigungsausgaben sollen fast verdoppelt werden.

Dennoch werben viele Parteien mehr mit Allgemeinplätzen und nicht mit konkreten, streitbaren Forderungen. FDP-Chef Christian Lindner hat die Wahl am Wochenende sogar schon für entschieden erklärt: "Angela Merkel wird Bundeskanzlerin bleiben", sagte er der "Bild am Sonntag".

Ist die Bundestagswahl schon gelaufen? Warum gibt es keinen konfrontativen Wahlkampf? Welche Verantwortung haben die Parteien daran? Sind die Deutschen wahlmüde?

Darüber diskutieren: