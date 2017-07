Die AfD in Nordrhein-Westfalen darf mit ihrer Kandidatenliste zur Bundestagswahl antreten.

Der Landeswahlausschuss genehmigte die Liste, gegen die es im Vorfeld Beschwerden gegeben hatte. Laut einem Medienbericht war anonym behauptet worden, an der Delegiertenwahl im Kreisverband Recklinghausen hätten auch Nicht-AfD-Mitglieder teilgenommen. Auch im Saarland, in Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt hatte es Kritik am Zustandekommen der AfD-Landeslisten gegeben. Sie wurden heute ebenfalls von den zuständigen Wahlausschüssen gebilligt.



Nicht zugelassen wurde dagegen die rechtsextreme NPD in Berlin - wegen Formfehlern. Die Partei legte Beschwerde ein.