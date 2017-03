SPD-Kanzlerkandidat Schulz zieht an der Spitze der Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestagswahlkampf.

Der neue SPD-Bundesvorsitzende wurde von der Landesdelegiertenkonferenz in Münster einstimmig nominiert. In seiner Rede sagte Schulz, er wolle eine andere Politik in Deutschland einleiten.



Die Berliner CDU wird von Kulturstaatsministerin Grütters angeführt. Sie erhielt bei einer Landesvertreterversammlung in Adlershof fast 89 Prozent der Stimmen.