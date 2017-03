SPD-Kanzlerkandidat Schulz zieht an der Spitze der Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestagswahlkampf.

Der neue SPD-Bundesvorsitzende wurde von der Landesdelegiertenkonferenz in Münster einstimmig nominiert.



Bundesfinanzminister Schäuble führt die Landesliste der baden-württembergischen CDU für die Bundestagswahl an. Er wurde auf einem Landesparteitag in Sindelfingen mit rund 96 Prozent der Stimmen gewählt. Schäuble gehört dem Bundestag seit 1972 an.



Auf Listenplatz eins der Berliner CDU steht Kulturstaatsministerin Grütters. Sie erhielt bei einer Landesvertreterversammlung in Adlershof fast 89 Prozent der Stimmen.