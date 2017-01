Bundestagswahl SPD-Vorstand einstimmig für Schulz als Kanzlerkandidat

Martin Schulz in der SPD-Parteizentrale in Berlin (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Der SPD-Vorstand hat den früheren Präsidenten des Europaparlaments, Schulz, einstimmig als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im September nominiert.

Schulz kündigte an, er werde Gerechtigkeitsthemen in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen. Die Sozialdemokraten müssten deutlich machen, dass sich die hart arbeitenden Menschen auf sie verlassen könnten. Er forderte eine gerechtere Steuerpolitik, mehr Investitionen in die Bildung und eine paritätische Finanzierung der Sozialkassen. Die SPD trete mit dem Anspruch an, im September stärkste Kraft zu werden. Er selbst habe das Ziel, Bundeskanzler zu werden. Zuvor hatte SPD-Chef Gabriel erklärt, Schulz verkörpere einen Neuanfang. Die SPD habe in der großen Koalition viel umgesetzt. Nun sei man aber am Ende dessen angelangt, was man mit einer zerstrittenen Union erreichen könne.



Schulz soll auf einem Parteitag der SPD im März zum Kanzlerkandidaten gewählt werden und dann auch den Parteivorsitz von Gabriel übernehmen.