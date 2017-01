Bundestagswahl SPD will laut Schulz stärkste Kraft werden

Martin Schulz (dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld)

Die SPD will nach den Worten ihres designierten Kanzlerkandidaten Schulz bei der Bundestagswahl im September stärkste Kraft werden.

Er trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler zu werden, sagte Schulz in der SPD-Zentrale in Berlin. Die Sozialdemokraten würden die arbeitenden Menschen und deren Sorgen in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen, kündigte er an. Er wolle, dass es gerecht zugehe. Dies sei nicht der Fall, wenn arbeitende Menschen sich die Mieten in den Städten nicht mehr leisten könnten oder wenn Bankmanager Boni kassierten, während eine Verkäuferin wegen einer kleinen Verfehlung rausgeschmissen werde.



Der frühere Präsident des Europaparlaments war zuvor vom SPD-Vorstand einstimmig als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im September nominiert worden. Er soll auch den Parteivorsitz vom bisherigen SPD-Chef Gabriel übernehmen. Die Beschlüsse darüber soll ein Parteitag im März fassen.