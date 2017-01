Bundestagswahl SPD will laut Schulz stärkste Kraft werden

Martin Schulz in der SPD-Parteizentrale in Berlin (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die SPD will nach den Worten ihres designierten Kanzlerkandidaten Schulz bei der Bundestagswahl im September stärkste Kraft werden.

Er trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler zu werden, sagte Schulz in der SPD-Zentrale in Berlin. Die SPD werde die Wahlen spannend machen. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs werde das Thema soziale Gerechtigkeit stehen. Schulz äußerte sich auch zum neuen US-Präsidenten Trump. Dessen Äußerungen zu Minderheiten seien ein unerträglicher Tabubruch. Man müsse Trump deutlich machen, dass das Völkerrecht und die Menschenrechte auch für ihn gälten, meinte Schulz mit Blick auf die Haltung des US-Präsidenten zu Folter und den geplanten Mauerbau an der Grenze zu Mexiko.



Schulz war zuvor vom SPD-Vorstand einstimmig als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im September nominiert worden. Er soll auch den Parteivorsitz vom bisherigen SPD-Chef Gabriel übernehmen. Die Beschlüsse darüber soll ein Parteitag im März fassen.