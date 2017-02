Seit die SPD Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten gekürt hat, schnellen die Umfragewerte der Sozialdemokraten nach oben. Der Ausgang der Bundestagswahl scheint tatsächlich offen - und der Ton verschärft sich. Sie habe "gerade gehört, dass CDU-Abgeordnete 9 Seiten Gerüchte gegen Martin Schulz an Journalisten verteilen", schrieb SPD-Generalsekretärin Katharina Barley gestern Abend beim Kurznachrichtendienst Twitter - und folgerte: "Die Schmutzkampagne geht wohl los..." Seitdem gibt es Gerüchte, welche Gerüchte sie wohl meint.

Gerade gehört, dass CDU-Abgeordnete 9 Seiten Gerüchte gegen Martin Schulz an Journalisten verteilen. Die Schmutzkampagne geht wohl los... — Katarina Barley (@katarinabarley) 9. Februar 2017

.@katarinabarley Gehört, SPD verteilt Gerüchte, dass CDU Gerüchte über Martin Schulz an Journalisten verteilt. Schmutzkampagne geht los... — Hagen (@kalehill) 10. Februar 2017

Mehrere Nachfragen des Deutschlandfunks beim SPD-Vorstand brachten keine Antwort, und auch die CDU-Parlamentarier im Europaparlament wollten sich bisher nicht äußern. Aus der CDU/CSU-Bundestagsfraktion heißt es, man wisse nichts von einer Liste mit Gerüchten.

Schäuble wirft Schulz Populismus vor

Dafür ist Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in die Offensive gegangen: Im "Spiegel" warf er Schulz "Dampfplauderei" und Populismus vor und rückte ihn in die Nähe von US-Präsident Donald Trump. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: SPD-Vize Ralf Stegner und CDU-Vize Armin Laschet lieferten sich ein Wort-Gefecht auf Twitter.

Schäuble vergleicht Martin Schulz mit Trump. Das nennt man wohl Angstbeißen.#jetztistschulz — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) 10. Februar 2017

Wenn @Ralf_Stegner in 8 Minuten 4 Tweets zum gleichen Thema schreibt, merkt er, dass die Schulz-Blase platzen könnte... https://t.co/vQ0PmwkX7H — Armin Laschet (@ArminLaschet) 10. Februar 2017

Schäuble hatte Schulz vorgeworfen, eine vermeintliche Spaltung der Gesellschaft zu beschwören. Damit folge er der postfaktischen Methode des Wahlkampfs in den USA. In einer Zeit, in der weltweit die Versuchung durch den Populismus zugenommen habe, dürften Politiker nicht so reden wie Schulz, so der Bundesfinanzminister.

(mw,jasi)