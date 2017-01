Bundestagwahl Koalition präferiert als Termin offenbar den 24. September

Fotomontage zeigt verschiedene Wahlmöglichkeiten auf dem Wahlzettel (imago / Manngold)

Als Termin für die Bundestagswahl im Herbst zeichnet sich der 24. September ab.

Nach Informationen der Zeitung "Welt am Sonntag" haben sich die Fraktionen von CDU/CSU und SPD in Schreiben an Bundesinnenminister de Maiziere für dieses Datum ausgesprochen. Die Linken plädieren dem Blatt zufolge für den 17. September; die Grünen halten beide Termine für möglich, favorisieren allerdings den früheren - unter Verweis auf den am 24. September stattfindenden Berlin-Marathon. - Über den Wahltermin entscheidet letztlich der Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregierung.