Bundestrainer Lambertz Deutsche Schwimmer auf einem guten Weg

Mit seinem neuen Kraftkonzept sieht Bundestrainer Henning Lambertz die deutschen Schwimmer auf einem guten Weg. Bei der Schwimm-WM im Juli in Budapest erwarte er "zwei, drei Athleten" im Finale. "An einem sehr, sehr guten Tag sind sie auch in der Lage, um Medaillen mitzukämpfen", sagte Lambertz im Deutschlandfunk.

Henning Lambertz im Gespräch mit Philipp May