Bundesverfassungsgericht Antrag auf NPD-Verbot gescheitert

Eine Demonstration der NPD im hessischen Friedberg (pa/dpa/Roessler)

Das Bundesverfassungsgericht hat ein Verbot der NPD abgelehnt.

Der zweite Senat wies einen Antrag der Bundesländer aus dem Jahr 2013 zurück. Gerichtspräsident Voßkuhle erklärte in Karlsruhe, nach einstimmiger Auffassung verfolge die Partei zwar verfassungsfeindliche Ziele. Allerdings habe sie nicht das Potenzial, die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Die NPD hat derzeit rund 5.000 Mitglieder und ist in keinem Landesparlament mehr vertreten. Verfahrensfehler sah das Verfassungsgericht dieses Mal nicht. 2003 war der erste Anlauf für ein NPD-Verbot aus formalen Gründen gescheitert, weil V-Leute des Verfassungsschutzes in der Führungsebene der Partei tätig waren.