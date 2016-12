Bundesverfassungsgericht Begrenzte Sonderrenten für Ex-Stasi-Mitarbeiter bleiben

Die Roben der Richter des Ersten Senats des Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (Uli Deck dpa/lsw)

Frühere Mitarbeiter des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit müssen weiterhin eine Begrenzung ihrer Sonderrenten hinnehmen.

Das Bundesverfassungsgericht nahm sieben Verfassungsbeschwerden gegen die geltenden Regelungen nicht zur Entscheidung an. Ehemalige hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter sahen unter anderem ihr Grundrecht auf Eigentum verletzt, weil die in der DDR erworbenen Ansprüche nicht in voller Höhe in das bundesdeutsche Rentensystem übernommen wurden. - Bereits 1999 hatte das oberste deutsche Gericht in Karlsruhe entschieden, Ansprüche aus solchen Sonderrenten dürften zwar nicht pauschal zurückgewiesen werden, eine Begrenzung sei aber zulässig.