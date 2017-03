Deutsche Bürger können kein Redeverbot türkischer Politiker in Deutschland einfordern.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm die Beschwerde einer Privatperson nicht zur Entscheidung an. In ihrer Begründung betonten die Richter, der Kläger habe nicht hinreichend darlegen können, inwiefern er in seinen Grundrechten verletzt sei, wenn die Bundesregierung nicht gegen Auftritte türkischer Regierungsmitglieder vorgehe. Allerdings hätten ausländische Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder keinen prinzipiellen Anspruch darauf, ins Bundesgebiet einzureisen. Konkret ging es in der Verfassungsbeschwere um eine Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim am 18. Februar in Oberhausen.