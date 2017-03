Ein Versuch, die Wahlkampf-Auftritte türkischer Minister in Deutschland durch eine Verfassungsbeschwerde zu unterbinden, ist gescheitert.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm die Beschwerde einer Privatperson nicht zur Entscheidung an. Der Kläger hatte eine Verletzung seiner Grundrechte angeführt - dadurch, dass die Bundesregierung nichts gegen die Auftritte unternehme. Das sahen die Richter nicht hinreichend begründet. Sie betonten aber, dass ausländische Staatsoberhäupter und Regierungsmitglieder prinzipiell keinen Anspruch darauf hätten, ins Bundesgebiet einzureisen, um amtliche Funktionen auszuüben.



Heute wird der türkische Sportminister Kilic zu Auftritten in Deutschland erwartet. Nach Angaben der Polizei plant er in Köln mehrere Reden zum Putschversuch in der Türkei.