Die Bundesregierung hat das Recht, Auftritte ausländischer Politiker in Deutschland zu verbieten.

Weder das Grundgesetz noch das Völkerrecht gebe ausländischen Staatsoberhäuptern oder Regierungsmitgliedern einen Anspruch, ins Bundesgebiet einzureisen, um amtliche Funktionen auszuüben, entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Allerdings könnten die Bürger kein Redeverbot für türkische Politiker einfordern. Damit wiesen die Richter die Verfassungsbeschwerde einer Privatperson gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim in Oberhausen als unzulässig ab. Der Kläger hatte eine Verletzung seiner Grundrechte angeführt - dadurch, dass die Bundesregierung nichts gegen die Auftritte unternehme. Das Auswärtige Amt lehnte Auftrittsverbote allerdings erneut ab. Heute wird der türkische Sportminister Kilic zu einer Veranstaltung in Köln erwartet.



Unterdessen warf der stellvertretende türkische Ministerpräsident Canikli Deutschland, Österreich und den Niederlanden Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Diese Staaten unterstützten Terroristen, die in seinem Land Unschuldige ermordeten, erklärte er im Schwarzmeerort Samsun. Canikli wiederholte auch den Nazi-Vorwurf gegen Deutschland.