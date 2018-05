Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde gegen die Abschiebung eines in Hessen inhaftierten Terrorverdächtigen nach Tunesien abgelehnt.

Das Gericht begründete seine Entscheidung in Karlsruhe damit, dass dem Mann in seinem Heimatland nicht die Todesstrafe drohe, weil diese in Tunesien nicht mehr vollstreckt werde. Eine mögliche Abschiebung verstoße nicht gegen das Grundgesetz. Hessen versucht schon seit längerem, den als Gefährder eingestuften Haikel S. abzuschieben. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, für die Terrormiliz IS einen Anschlag in Deutschland vorbereitet zu haben. Auch in seinem Heimatland steht er unter Terrorverdacht. Er soll unter anderem an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit 21 Toten im März 2015 beteiligt gewesen sein. Haikel S. war im Februar 2017 bei einer Anti-Terror-Razzia festgenommen worden und wehrt sich seitdem gegen seine Abschiebung.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.