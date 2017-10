Vor dem Bundesverfassungsgericht hat die mündliche Verhandlung über das Zulassungsverfahren für ein Medizinstudium begonnen.

Weil es über viermal so viele Bewerber wie Studienplätze gibt, gelten derzeit strenge Beschränkungen unter anderem durch einen hohen Numerus Clausus. Studienplatz-Bewerber hatten vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt, das das Verfahren an Karlsruhe weiterreichte. Gegen den NC als Argument wird unter anderem angeführt, die Abitur-Noten seien bundesweit nicht vergleichbar. Ein Urteil wird erst in einigen Wochen erwartet.



(Az. 1 BvL 3/14 und 4/14)