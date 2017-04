Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über eine kritische Pressemitteilung von Bundesbildungsministerin Wanka, CDU, über die AfD.

Die AfD hatte Ende 2015 per Eilantrag erreicht, dass der Text von der Internetseite des Ministeriums entfernt wurde; nun setzte das Bundesverfassungsgericht für den 24. Mai eine Verhandlung an. Es geht darum, ob Wanka Ressourcen ihres Ministeriums für den politischen Meinungskampf genutzt und damit die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt hat. In der Mitteilung der Bildungsministerin hatte es geheißen, die AfD leiste der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub.