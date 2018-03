Wetzlar muss die rechtsextreme NPD für eine Wahlkampfveranstaltung heute nun doch in die Stadthalle lassen.

Dies entschied das Bundesverfassungsgericht in einer einstweiligen Anordnung.

Zur Begründung hieß es, die mittelhessische Kommune müsse sich an die bereits getroffenen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte halten. Wetzlar hatte sich trotz zweier Niederlagen vor Gericht entschieden, die Halle nicht an die NPD zu vermieten. - In der Stadt demonstrierten am Mittag rund 1.200 Menschen gegen Rechtsextremismus und Rassismus.

