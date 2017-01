Bundesverkehrsminister Dobrindt Grubes Rücktritt war nicht abzusehen

Bahnchef Rüdiger Grube ist zurückgetreten. (dpa / Arne Dedert)

Bundesverkehrsminister Dobrindt hat sich überrascht gezeigt vom Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn, Grube.

Dies sei eine nicht zu erwartende Wendung, sagte der CSU-Politiker am Rande einer Parteiveranstaltung in München. Nach seinen Worten hat es in den vergangenen Tagen Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gegeben aber wenig Einigungsbereitschaft auf beiden Seiten. Dobrindt betonte, für Grube müsse nun rasch ein Nachfolger gefunden werden. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird Finanzchef Lutz den Posten des Vorstandsvorsitzenden kommissarisch übernehmen. Grund für Grubes Entscheidung sollen Unstimmigkeiten über seine Vertragsverlängerung gewesen sein. Der 65-Jährige stand seit Mai 2009 an der Spitze der Deutschen Bahn.